Palladino CONFERMA in vista del Milan: «Farò TANTI cambi! Ho un grande GRUPPO e mi aspetto risposte POSITIVE. E su chi giocherà…»

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League tra Fiorentina e The New Saints, Raffaele Palladino ha rilasciato queste dichiarazioni sulla possibilità di turnover in vista della sfida in campionato contro il Milan.

PAROLE – «Ho la fortuna di avere un grande gruppo. Farò tanti cambi, voglio risposte positive da tutti. Le vedo già in allenamento, quotidianamente, e domani è un’occasione per chi scenderà in campo».