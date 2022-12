Pagellone Milan Femminile: i voti al centrocampo rossonero

Il 2022 del Milan Femminile si è chiuso con la vittoria contro il Sassuolo. Ecco i nostri voti al centrocampo rossonero

Adami 6,5 Uno dei perni inamovibili della squadra, il gioco delle rossonere passa spesso dai suio piedi, quest’anno poche sbavature tra cui i tanti gialli. Difficile sostituirla.

Grimshaw 6,5 Garantisce equilibrio e abilità nel verticalizzare subito l’azione. Ha chiuso l’nno con un brutto infortunio, ci si augura che torni al più presto, il Milan senza di lei non è lo stesso.

Mascarello 7 Finale in crescendo, le ultime vittorie rossonere sono passati dai gol delle compagne ma soprattutto dai suoi assist (5 in 4 partite) capace di far si che Ganz preferisca lei alla Dubcova. Una risorsa preziosa. In questo momento la migliore del reparto

Kamila Dubcova 6 Ha iniziato la stagione dovendosi sacrificare in una posizione più arretrata a centrocampo, una volta avanzata si è rivista, anche se a sprazzi (3 assist e 1 gol) , la giocatrice che aveva incantato tutti a Sassuolo. Complice l’esplosione di Mascarello e finita un pò più indietro nelle gerarchie ma può essere un’arma importante per Ganz anche dalla panchina

Vigilucci 6 Fin qui ha trovato poco spazio, appena 5 presenze. Si è tolta la soddisfazione di un gol. La partenza, ormai quasi sempre più probabile di Tucceri potrebbe offrirle più occasioni e minuti.

Silvia Rubio Avila sv