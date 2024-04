Pagelle Sassuolo Milan: Kjaer-Thiaw da incubo, Leao si riscatta, Okafor ancora decisivo VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Sassuolo Milan

Sportiello 5.5 – Si prende un rischio nel primo tempo rinviando addosso ad Erlic, poi non è perfetto nella respinta sulla prima rete di Laurienté. Poche colpe, invece, sul gol di Pinamonti e sul momentaneo 3-1.

Florenzi 5 – Giornata da incubo contro Laurienté. Se lo perde in tante occasioni, come al 10′ quando l’attaccante punta la porta e cala il bis. Qualche strappo offensivo, ma in copertura va davvero in difficoltà.

Kjaer 4 – Non entra mai in partita, anzi, subisce solo le scorribande del Sassuolo. I movimenti di Thorstvedt non li legge: si alza a prenderlo in marcatura e puntualmente viene saltato, creando buchi su buchi al centro della difesa. Dal 54′ Gabbia 6 – Nessun rischio difensivo, mette lo zampino nel 3-3 di Okafor.

Thiaw 4.5 – Volpato lo manda fuori giri sul primo gol del Sassuolo, servendo poi al centro Pinamonti. Spaesato, sempre in allerta pericoli: sembra non trasmettere più quella sicurezza a cui aveva abituato pre-infortunio. Ciliegina sulla torta: giallo da diffidato, salta il derby.

Theo Hernandez 6 – Ritrova un po’ di smalto rispetto all’opaca prestazione contro la Roma. Si propone tanto, dà sempre una soluzione a sinistra. Arriva anche al tiro, ma i guantoni di Consigli gli dicono no.

Adli 5.5 – Un po’ troppo imbrigliato. Meno propositivo del solito: un buon pallone per Florenzi da calcio d’angolo all’inizio, fine. Anche il filtro davanti alla difesa funziona male oggi. Dall’82’ Okafor 6.5 – Altra rete da subentrato, decisivo!

Musah 6 – Fa lui da collante tra centrocampo e attacco. Qualche buono strappo a portare su la squadra e dare una sterzata al ritmo nei momenti delicati. Dal 54′ Reijnders 6 – Dirige dopo il suo ingresso. Più geometria.

Chukwueze 6.5 – Clamoroso quanto successo al Mapei: due reti meravigliose del nigeriano, entrambe annullate per fuorigioco millimetrico. Meritava certamente di più, altra partita che conferma la sua crescita. Dal 65′ Pulisic 5.5 – Si divora un gol praticamente fatto!

Loftus-Cheek 5.5 – Si prende un enorme rischio nella ripresa, atterrando Erlic in area e aizzando le proteste neroverdi per un possibile rigore. Anche offensivamente combina davvero poco. Dal 54′ Giroud 6 – Poco preciso sotto porta ma fornisce lui l’assist per Okafor.

Leao 7 – Spazza via le critiche post Roma con una perla d’alta scuola: destro-sinistro, conclusione e gol. Dà la sensazione di accendersi in qualsiasi momento: il solito Leao insomma.

Jovic 6.5 – Il gol è una scarica di adrenalina per svoltare la sua prestazione. Evanescente fino al momento della rete del 3-2, poi il tap-in e il peso specifico ritrovato nel forcing finale per trovare la vittoria.

All. Pioli 6 – Approccio pessimo al match, tanti (troppi) errori in fase difensiva. La differenza di qualità, alla lunga, insieme ai cambi ha permesso di riacciuffare il risultato.