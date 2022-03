Pagelle Milan Fiorentina femminile: i voti alle protagoniste del match valido per la 18esima giornata di Serie A

Le pagelle di Milan Fiorentina femminile, gara valida per la 18esima giornata di Serie A. LA CRONACA DEL MATCH

TOP: Tucceri, Bergamaschi

FLOP: Thomas, Codina

I VOTI

Giuliani 6 – Di fatto mai impensierita nel primo tempo. Nella ripresa la Fiorentina ci prova di più ma quasi mai centrando la porta, quando lo fa, la rossonera si fa trovare pronta

Codina 5,5 – Rovina una buona prestazione con l’espulsione nel finale commettendo fallo su Sabatino con il risultato in cassaforte

Agard 6 – Torna dopo l’assenza contro la Roma e la sua presenza si sente, sbaglia poco o nulla se la Fiorentina non calcia quasi mai in porta e merito suo e delle compagne di reparto

Fusetti 6

Arnadottir 6 – In crescita rispetto alla gara contro la Roma dove aveva sostituito l’infortunata Agrard, sbaglia qualche giocata ma è attenta in fase di copertura

Adami 6 (57′ Boureille 6) – Partita diligente in mezzo al campo, si sacrifica in fase di copertura e quando puo smista palloni sbagliando quasi mai

Grimshaw 6,5 – Sempre presente in mezzo al campo, lotta su ogni pallone e avvia anche l’azione del raddoppio rossonero

Tucceri 7,5 La migliore in campo. Nel primo tempo confeziona l’assist indiretto per il vantaggio di Bergamaschi e nella ripresa si mette in proprio segnando il gol del raddoppio

Guagni 6 (53′ Piemonte 6,5) – Dopo il ritorno dall’infortunio la sua condizione migliora sempre di più, nel primo tempo sbaglia clamorosamente il gol dell’ ex del possibile vantaggio

Bergamaschi 7 – Corsa, lotta e gol. Segna la rete del vantaggio rossonero e sfiora la doppietta nella ripresa. Insieme a Tucceri, la migliore delle rossonere

Thomas 5,5 (90′ Thrige sv) – Poco incisiva, prova qualche azione di contropiede ma è ben contenuta dalle avversarie, unico guizzo nel secondo tempo quando per poco non riesce a servire Bergamaschi per la doppietta della compagna