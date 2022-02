ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pagelle Bologna Milan Primavera: i voti ai protagonisti del match valido per il recupero della 14esima giornata di campionato

Le pagelle del match tra Bologna e Milan Primavera, recupero della 14esima giornata di campionato. LA CRONACA DELLA GARA

TOP

Nasti: Altri gol in sacca per il numero 9 rossonero che arriva a quota 11 in stagione. Stato di grazia.

FLOP

Pseftis: Un suo gravissimo errore su rinvio riapre momentaneamente il match.

VOTI

Al termine del match