Paganini spiega la posizione del Milan sull’affare Tomori-Juve: «Dipende dall’allenatore. Sicuramente più fattibile per l’estate»

Paganini in esclusiva a Juventusnews24: le dichiarazioni del giornalista Rai sul calciomercato, in particolare l’affare Juve -Tomri e la posizione Milan

In esclusiva a Juventusnews24.com, è intervenuto il noto giornalista Rai Paolo Paganini. Ecco le sue dichiarazioni sulla posizione del Milan nei confronti del possibile affare tra Juventus e Tomori.

Qual è la posizione del Milan? Stiamo parlando di un’operazione fattibile già a gennaio?

«Un’operazione forse più fattibile per l’estate, ma dipenderà anche da quello che succederà al Milan per quanto riguarda il discorso dell’allenatore. Se rimane Fonseca, se arriverà un altro allenatore… perché comunque la volontà del Milan è non privarsi a cuor leggero ovviamente di un difensore come Tomori a cui è stato recentemente rinnovato il contratto sino al 2027».

