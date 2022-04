Padovan: «Inter più in forma, ma il Milan può mettere pressione». Le parole del giornalista

Giancarlo Padovan dagli studi di Sky Sport parla così della lotta Scudetto tra Inter e Milan.

«Milan e Inter si contenderanno lo scudetto. Prevale l’Inter non solo per l’organico ma anche per uno stato di forma migliore del Milan che veniva da una serie di partite senza gol. Una lotta che sarà all’ultima stilla di energia. Il Milan conta anche sulla pressione che calerà sulle spalle dei nerazzurri.»