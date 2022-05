Padovan: «Il Milan a Verona non deve pensare che può anche pareggiare»

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha analizzato la partita di questa sera tra Verona e Milan: i rossoneri devono vincere

Ospite negli studi di Sky, Giancarlo Padovan ha dichiarato:

«Il Milan avrà un po’ di pressione addosso, perché dovrà rispondere con una vittoria. È vero che può anche pareggiare nelle prossime tre, ma sarebbe meglio riportarsi davanti all’Inter. Meglio non fare questi conti, credo che condizionino le prestazioni. Il Milan deve andare a Verona per vincere, ne ha la possibilità anche se sarà una partita complicata. Il Verona è in grande forma e non regalerà niente a nessuno».