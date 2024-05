Padovan critico su Pioli: «Poteva fare di più. Sostituto? Vedremo chi arriverà ma una cosa è certa». Le sue parole

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato così di Pioli e del possibile successore sulla panchina del Milan. Le sue dichiarazioni.

PADOVAN – «È una separazione annunciata da tempo, da dopo l’eliminazione del Milan dall’Europa League contro la Roma. Pioli è una persona perbene e preparata, ha adeguato le sue conoscenze ad uno sport che cambia. E’ un aziendalista di buon comando. Se meritava una fine diversa non lo so, forse la rescissione ad una partita dalla fine è sconveniente. Magari fare questa comunicazione lunedì sarebbe stato meglio. A livello comportamentale Pioli ha fatto molto bene, forse a livello di risultati avrebbe dovuto fare qualcosa in più visto che ha vinto solo uno scudetto. L’Europa League, per esempio, quest’anno sembrava alla portata anche del Milan, ma alla fine il trofeo lo ha vinto l’Atalanta che in Serie A è dietro ai rossoneri in classifica. Magari anche qualche finale di Coppa Italia in più poteva giocarla. Vedremo chi arriverà al suo posto e cosa saprà fare perchè eguagliare uno scudetto non sarà facile»