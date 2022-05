Padovan: «Convinto che il Milan possa perdere lo scudetto. L’Atalanta…». Il giornalista dice la sua sui rossoneri

Giancarlo Padovan parla così del Milan dagli studi di Sky Sport.

Le sue parole: «Sono ancora convinto che il Milan possa perderlo perché l’Atalanta, ieri risorta a La Spezia, è in piena corsa per un posto in Europa e se è in forma (e mi è parsa in ripresa) può battere tutti. Tuttavia solo una fragorosa caduta in casa dei rossoneri può permettere all’Inter di confermarsi campione. In caso di pareggio sarebbe fatta perché è letteralmente impossibile che il Milan perda o pareggi a Reggio Emilia con il Sassuolo. Il beneficio di avere due risultati su tre contro l’Atalanta non è un vantaggio da poco perché, a ben vedere, un pari potrebbe essere bene accetto anche dalla compagnia di Gasperini. Ma non siamo più in quel tipo di calcio in cui si tira a campare con i pareggi. La rivalità è costante, la posta sempre alta».