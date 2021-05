Otd – 13 maggio 2012: l’addio dei Senatori, San Siro in lacrime

Otd – 13 maggio 2012: al termine di Milan-Novara molti senatori dicono addio alla maglia rossonera. San Siro è in lacrime

E’ il 13 maggio 2012, il Milan ospita il Novara nell’ultimo turno di un campionato, nel quale i rossoneri arrivano secondi dopo la Juventus. E’ una data simbolica per la storia del club di via Aldo Rossi: in questa data infatti salutano per sempre i colori del Diavolo diversi senatori. Parliamo di Nesta, Gattuso, Seedorf e Inzaghi, ma anche Zambrotta e Van Bommel.

Il match termina 2-1 per il Milan e il gol vittoria viene firmato proprio sa SuperPippo, che ha così l’occasione di lasciare l’ultima impronta, la sua tipica. San Siro al termine della partita saluta con lacrime e applausi i propri beniamini. Da quella data in poi il Diavolo non sarà più lo stesso. Solamente oggi, a 9 anni di distanza e con una qualificazione Champions quasi raggiunta, possiamo iniziare ad intravedere i primi segnali di una ripresa che un giorno riconsegnerà i rossoneri ai propri livelli di competenza.