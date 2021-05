Milan in Champions: la matematica può arrivare anche prima di giocare

Il Milan è ad un passo dalla Champions: i rossoneri possono festeggiare la qualificazione anche prima di scendere in campo

Tre punti domenica con il Cagliari e per il Milan sarà obiettivo centrato: i rossoneri potranno tornare in Champions League dopo anni di assenza. Tuttavia per i rossoneri l’obiettivo qualificazione potrebbe essere centrato anche prima di scendere in campo se la Juventus dovesse perdere contro l’Inter nell’anticipo del sabato alle 18, l’Atalanta non dovesse perdere contro il Genoa e la Lazio non dovesse vincere il derby.

Con una sconfitta dei bianconeri e Atalanta e Lazio a distanza di sicurezza infatti il Milan sarebbe certo di essere tra le prime quattro a prescindere dal risultato finale del match contro il Cagliari poiché, anche in caso di parità di punti coi bianconeri, il Diavolo sarebbe avanti negli scontri diretti.