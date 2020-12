Osti, DS della Sampdoria, ha detto che i suoi giocatori preparano sempre le partite per vincere, anche quella contro il Milan di oggi

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky della partita che la sua squadra gioca stasera contro il Milan.

Osti, come riportato da Sampnews24.com, ha detto che i blucerchiati scenderanno in campo per vincere: «Noi le gare le prepariamo sempre per vincere».