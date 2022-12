Orsi: «Il Milan punta a dire la propria in questo campionato»

Benedetta Orsi, calciatrice del Sassuolo femminile, ha parlato al termine della gara persa dagli emiliani in casa contro il Milan

«Diciamo che nel primo tempo abbiamo studiato l’avversario, non avevamo certezza sul modulo messo in campo anche perché Ganz cambia spesso. Nella ripresa abbiamo preso le misure e dato il nostro 100%. Il Milan è sempre stato nella parte sinistra della classifica e punta a dire la propria in questo campionato. Il gol? Hanno fatto un’azione veloce, è stata una disattenzione nel primo minuto»