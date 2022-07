Orrico: «Mercato del Milan? Mi fido totalmente dei dirigenti»

Corrado Orrico, famoso ex allenatore, ha parlato del mercato del Milan: piena fiducia a Maldini e Massara: le sue parole

Intervistato da TMW, Claudio Orrico ha parlato così del mercato del Milan:

«Se dal Milan mi aspettavo qualcosa in più dal mercato? No, perché mi fido ciecamente dell’organizzazione del Milan. Chi decide gli acquisti e le scelte, non ha mai sbagliato. Sono dei professionisti autentici, non come alla Juventus, dove prende le decisioni uno che viene dalla Ferrari. La Juve vive un momento dove i padroni hanno il sopravvento, mentre al Milan hanno lasciato il via libera ai professionisti».