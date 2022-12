Orlando: «Ecco cosa consiglierei a Leao»

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato della situazione legata al rinnovo di Leao con il Milan: il suo pensiero

Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così di Rafael Leao:

«Se lui dovesse star bene, vorrei vedere se davvero non voglia partire davvero dal 1′. Se sta bene, ancora oggi Pioli gli darebbe la maglia da titolare. Ci credo alla sua ‘conversione’, ama il Milan davvero e poi ha anche un’idea di restare nella dirigenza. Per quanto riguarda Leao, sto facendo grosse polemiche con i procuratori. Questi devono capire che a volte è meglio consigliare di rimanere. Rimanere 5 anni al Milan con un grande contratto, se dovesse andare in Inghilterra, dove la fisicità non è la stessa di qui, potrebbe rischiare di bruciarsi. Ancora un altro anno al Milan lo farei, poi c’è sempre l’opportunità di cambiare più avanti, se fai bene. La parcella si può aumentare più avanti, ora c’è da far crescere un ragazzo».