Orlando: «Dybala al Milan? Non ci credo»

Massimo Orlando, ex calciatore, ha commentato la possibile pista di mercato legata a Dybala in ottica Milan: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato la possibilità di un trasferimento di Dybala al Milan:

«Dybala comunque ha 28 anni, insomma la sua età è dalla sua parte. Io lo vedo male fisicamente, non so se è perché gioca poco oppure per qualche problemino. E’ un giocatore comunque fantastico con un piede fenomenale, ma mi sembra non abbia la gamba per i grandi livelli. Per la situazione con il Milan non lo so, pare che lui abbia chiesto 10 milioni alla Juventus e da quello che si dice il Milan ha un tetti ingaggi che non supera».