Origi: «Ho visto i video di Van Basten su YouTube, adoro essere in un club pieno di cultura calcistica». Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Milan Tv, Divock Origi ha parlato così dei grandi attaccanti del Milan del passato:

«Io amo il calcio. Ho visto dei video di Van Basten su YouTube, i suoi anni al Milan, i suoi gol… Anche se la sua carriera non è stata lunga, l’impatto che ha avuto, così come altri attaccanti come Sheva, Inzaghi e Weah, è stato incredibile. Hanno fatto la storia del club, e non ne sto citando nemmeno la metà. Sono icone e io adoro l’idea di essere in un club ricco di cultura calcistica e puoi sempre imparare da qualcuno. A me piace osservare e imparare. Ora sono qui a portare la mia esperienza alla squadra e spero di poter aiutare la squadra a crescere e a continuare a vincere».

