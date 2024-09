Ordine BACCHETTA: «Ibra CAMBIA strategia. Milan in clima DEPRESSIVO e su Fonseca...»

Le parole del giornalista Franco Ordine riportate in un articolo su Il Giornale: l’attenzione è su Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto sulle colonne de Il Giornale, il giornalista Franco Ordine ha analizzato la situazione in casa Milan attenzionando il ruolo di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Ibrahimovic cambia strategia, adesso fa il dirigente al capezzale del Milan. Per debellare il clima depresso seguito alla notte fonda col Liverpool e per provare a ricaricare le pile del gruppo e cementare la panchina di Paulo Fonseca, il “boss” si è trasferito per un giorno intero a MilanelloPrima ha assistito all’allenamento preceduto da una sessione video dedicata all’Inter, quindi abbraccio e un fitto “one to one” riferito ai problemi non soltanto calcistici emersi nella sfida di Champions Champions League».