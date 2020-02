Ordine: «Lavorare sapendo di avere le settimane contate non è un bene»

Franco Ordine sulla testata “Il Giornale” ha parlato del comportamento del Milan con il tecnico Pioli e ha definito la società “Ingrata”

Franco Ordine, noto giornalista sportivo, ha scritto su “Il Giornale” un articolo in cui parla del comportamento del Milan e di Elliott nei confronti di Stefano Pioli. La società di certo non si sta comportando in modo adeguato e stupisce come non ci sia dialogo interno fra i dirigenti rossoneri con Gazidis che ha contatto un allenatore tedesco, Rangnick, e gli altri dirigenti che virano su altri nomi. Tutto accade quando la stagione è nel momento più importante, momento in cui non ci devono essere cali di concentrazione. Ecco le parole del giornalista:

«Stefano Pioli, al netto del sarcasmo di Spalletti, ha introdotto a Milanello regole e disciplina. Da aziendalista convinto ha condiviso il mercato di gennaio che ha assottigliato la rosa scoprendo alcuni ruoli (attacco). Col contributo decisivo di Ibra, ha alzato il livello degli allenamenti e di conseguenza delle prestazioni (gennaio). Nel primo tempo del derby ha apparecchiato una strategia che ha completamente frastornato l’Inter e i piani di Antonio Conte. Quando ha provato a riparare le martellate subite, nella ripresa, ha fatto i conti con risorse modeste. Di là Eriksen, di qua Paquetà: una bella differenza. Sarebbe eccessivo considerarlo l’allenatore del futuro ma ciò che accade intorno alla sua panchina, è da squadra di paese. L’ad Gazidis ha contattato un allenatore tedesco, Ralf Rangnick, senza interpellare Boban e Maldini. Elliott, interpellato, ha risposto: a fine campionato decideremo. Pioli sarà anche abituato a un tale clima (accadde pari pari all’Inter), ma lavorare sapendo di avere le settimane contate non aiuta né lui e nemmeno il Milan.»