Orario Rapid Vienna Milan amichevole: quando si gioca la prima sfida dell’era Fonseca

Orario Rapid Vienna Milan amichevole: ecco quando si gioca la prima sfida dell’era Fonseca. Tutti i dettagli

Il Milan si prepara al suo esordio stagionale nel test amichevole contro il Rapid Vienna. Sarà la prima uscita sotto la guida di Paulo Fonseca, pronto al debutto sulla panchina rossonera per testare la condizione dei suoi giocatori dopo i primi giorni di ritiro.

Il match, in programma all’Allianz Stadion di Vienna, andrà in scena sabato 20 luglio 2024 alle ore 17.30. Grande curiosità per la prima del Diavolo.