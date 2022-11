Operazione Tatarusanu, il dottore: «Sarà più reattivo». Così il medico che si è occupato dell’intervento

Il dottor Angelo Appiotti, colui che ha operato Ciprian Tatarusanu per l’astigmatismo misto elevato, ha parlato dell’operazione a La Gazzetta dello Sport: «Ciprian ha scoperto del difetto visivo un anno fa quando era venuto da me per accompagnare la moglie. Lo visitai e mi accorsi del problema: non utilizzava nessuna correzione, ma riusciva a convivere con l’astigmastismo tramite accomodazione. In poche parole, compensava con una messa a fuoco spontanea, strizzando gli occhi. La percezione di un oggetto, ad esempio un tiro da lontano, arriverà molto più velocemente. Questo permetterà una risposta occhio/mano migliore e ridurrà l’incidenza degli infortuni, con risposte muscolari più rapide».