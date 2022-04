Onofri: «Grazie a Milan, Inter e Napoli si sta vedendo un nuovo calcio»

Claudio Onofri, noto allenatore, ha parlato della Serie A soffermandosi su Milan, Inter e Napoli: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Claudio Onofri ha dichiarato:

«Secondo me si sta intravedendo una nuova modalità di fare calcio. Questa cosa mi piace e penso sia una buona cosa. Tutti e tre sono dei buoni allenatori con schemi e moduli diversi. Secondo me gli allenatori si equivalgono e quindi a fare la differenza saranno i calciatori e gli episodi. Un’altra cosa che può essere decisiva è la condizione dei calciatori quando entrano in campo».