Omoregbe Milan, l’esordio a San Siro del giovane: «Mi ha fatto una buona impressione». Le parole dell’ex allenatore

L’esordio in Milan Cagliari di Bob Murphy Omoregbe consacra il giovane gioiellino rossonero. Le parole ‘ex allenatore al Sestri Levante, Enrico Barilari, ai microfoni di OA Sport.

PAROLE – «Ieri ho visto la partita e devo dire che Omoregbe mi ha fatto una buona impressione. Ha messo dentro una palla molto importante dal fondo. Ha guadagnato la punizione poi battuta da Theo Hernandez sul finale. Si è mosso bene, devo dire la verità. A Sestri lo prendemmo con l’intenzione di fargli fare da riserva di Luca Clemenza. All’inizio giocavamo 4-3-3 e non riuscivamo a metterlo dentro.

Giocava praticamente sempre, dall’inizio o da subentrato, ma non aveva troppa continuità. Alternava cose incredibili a errori ingenui. Ricordo due episodi. Il primo, contro la Torres, dove entrò e la ribaltò da solo. Il secondo, in una partita contro la Fermana, dove in quattro minuti prese due gialli. È il classico giocatore con mezzi straripanti dal punto di vista fisico Ha una gamba e un’accelerazione importante. È imprendibile».

«La sua ultima partita con noi fu l’emblema della sua sfortuna. Era uno abbastanza soggetto a infortuni muscolari. Qualche volta l’abbiamo avuto fuori anche per questo motivo. Ricordo la sfida salvezza in casa dell’Ancona. Cambiammo modulo optando per il 3-5-2 con lui seconda punta per andare forte in pressione. Dopo tre minuti rubò palla al centrale avversario e fece un gol incredibile. Poi si stirò andando a esultare sotto i tifosi. Una cosa incredibile. Tra l’altro, so che quell’infortunio gli è costato tanto: ha saltato tutta la preparazione estiva perché è stato operato. Senza dubbio, l’infortunio ha rallentato quell’esplosione che adesso abbiamo visto».

«Gli ho scritto dicendogli che sono molto felice per lui. Spero possa sfruttare questa occasione per crearsi una bella carriera. Se lo merita perché è un ragazzo splendido, sempre solare. A Sestri si faceva voler bene da tutti. Poi, personalmente, tutti gli allenatori sperano che un giorno i propri ragazzi vadano a giocare in Serie A. Non sempre accade, ma non posso far altro che augurargli il meglio».