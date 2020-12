OM, Longoria: «Basta polemiche con Maldini ed il Milan. Andiamo avanti»

OM, Longoria parla di Thauvin, in scadenza di contratto il prossimo giugno, seguito dal Milan, come raccontato da giorni

OM, Longoria parla di Thauvin, in scadenza di contratto il prossimo giugno, seguito dal Milan, come raccontato da giorni. Intanto si torna a parlare delle dichiarazioni di Maldini che poco sono piaciute ai francesi. Intervistato da Telefoot, Pablo Longoria, Chief Football Officer dell’OM ha chiuso il caso, anche se afferma di essere stato infastidito da queste parole.

ANDIAMO AVANTI- «Florian Thauvin, è una domanda complicata. Lavoriamo. Parliamo con l’entourage per trovare il modo di avvicinarci. Non voglio fare polemiche con Maldini e Milano, che stanno facendo un buon lavoro e che capiscono che è complicato far prolungare un giocatore in questo tipo di contesto, ma non ho trovato queste dichiarazioni molto rispettose. È già passato, ci siamo parlati ed è il momento di andare avanti».