Il ritorno di Giroud: il francese determinante per Pioli

Olivier Giroud è completamente recuperato e punta al ritorno contro il Verona dopo la sosta: Pioli può sorridere

Finalmente Olivier Giroud. Il centravanti francese ha completamente superato i problemi alla schiena ed è tornato oggi ad allenarsi in gruppo coi compagni. L’attaccante sarà quindi regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di sabato 16 ottobre alle 20:45 contro il Verona a San Siro.

RITORNO IMPORTANTE – Giroud, oltre a poter permettere a Rebic di tirare il fiato (in attesa poi di Ibra che dovrebbe essere in panchina contro gli uomini di Tudor) permette a Stefano Pioli un’importante variante tattica. Il centravanti ex Chelsea infatti è molto bravo sia nel gioco palla a terra ma soprattutto nelle sponde aeree che potrebbero tornare utili soprattutto nelle gare in casa contro le medio-piccole. Olivier è pronto e ha tutta l’intenzione di non fermarsi più