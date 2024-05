Adarabioyo Milan, un club a sorpresa sulle tracce del difensore: lanciata la sfida ai rossoneri

Adarabioyo Milan, un club a sorpresa sulle tracce del difensore in uscita dal Fulham: lanciata la sfida ai rossoneri

Direttamente dalla Spagna arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Tosin Adarabioyo, difensore in scadenza di contratto con il Fulham.

In estate sarà disponibile sul mercato come parametro zero e, stando a quanto riportato da ESPN, un nuovo club sarebbe sulle sue tracce: oltre al Milan, in corsa ora ci sarebbe anche il Manchester United.