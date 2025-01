Okafor Milan, sbloccata la cessione al Lipsia: giocatore in partenza! I dettagli riportati dal giornalista Gianluca Di Marzio

Si è sbloccata la cessione di Noah Okafor dal Milan al Lipsia. Ha spiegato i dettagli Gianluca Di Marzio, sottolineando sul suo profilo ufficiale X come l’attaccante partirà domani da Milano direzione Svizzera. Termina dunque l’esperienza in rossonero dell’ex Salisburgo, che andrà via in prestito con diritto.

PAROLE – “Si è sbloccata definitivamente la cessione di Okafor al Lipsia. Prevista per domani la partenza dello svizzero“.