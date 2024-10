Oddo lancia l’allarme: «Se Fonseca non percepisce la fiducia della società diventa un problema»

Oddo, ex difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione di Fonseca al Milan. Queste le sue parole sull’allenatore

Oddo, ex difensore del Milan, a TMW a margine dell’evento Padel Pro Am Cup a Viareggio ha parlato anche di Fonseca.

ODDO – «Se noi mettiamo in discussione l’allenatore dopo due giornate, allora rischia di non avere più forza. Leggo che vince il derby e torna in auge, perde una partita e viene rimesso in discussione. Quando un allenatore non percepisce la fiducia intorno, in primis della società, diventa un problema. La società quando fa un scelta credo la debba portare avanti con forza. Dietro alle grandi vittore, ci sono le grandi società, questa è una grande verità. La storia del calcio ci insegna poi che quando c’è stata una grande forza dietro ad un allenatore, poi quell’allenatore ha ottenuto grandi risultati».