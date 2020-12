Oddo: «Il Milan può giocarsi lo Scudetto, ha l’entusiasmo giusto»

Intervistato da il Corriere della Sera, Massimo Oddo ha così parlato dello straordinario momento vissuto dal Milan

Intervistato da il Corriere della Sera, Massimo Oddo ha così parlato dello straordinario momento vissuto dal Milan:

«Il Milan può giocarsi lo scudetto – ha dichiarato – la testa nel calcio di oggi decide l’80 per cento delle situazioni. Le altre hanno magari valori superiori, il Milan ha l’entusiasmo, l’ambiente giusto e una linea comune tra società e squadra. Non ci sono quegli screzi in spogliatoio che tanto pesano in un campionato».