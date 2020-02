Obbedio, ds Lucchese: «Gabbia lo paragono a Bonucci»

Antonio Obbedio, dirigente sportivo dei toscani, ha descritto le caratteristiche del difensore del Milan

Matteo Gabbia in passato ha giocato nella Lucchese (in prestito dal Milan). Antonio Obbedio, dirigente sportivo dei toscani, ha descritto le caratteristiche del difensore del Milan: «Prima di tutto mi viene da definirlo come intelligente tatticamente. Lui nasce centrocampista, ruolo nel quale giocava nella Primavera del Milan quando lo prendemmo nell’agosto 2018, e ci ha messo pochissimo ad adattarsi al centro della difesa. È veloce, qualitativo e in grado di giocare tranquillamente sia in una retroguardia a 3 o a 4. Un patrimonio in prospettiva per il Milan che si è fatto notare anche col Mondiale Under20 della scorsa estate» ha dichiarato Obbedio a TMW.

Sul paragone con qualche altro giocatore: «Senza dubbio Leonardo Bonucci. Non solo per il ruolo ma anche per le ‘origini’ da centrocampista».