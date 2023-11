Nuovo Stadio Milan: svelato il progetto, ecco come sarà, tutti i dettagli

Sul proprio sito, Il Cittadino di Lodi ha svelato come sarà il progetto del Milan per quanto riguarda il nuovo stadio a San Donato

Lo stadio si affaccerà su un grande “podio” rialzato che sarà circondato dai negozi e da una serie di altre attrattive, mentre nella “pancia” di questa avveniristica piazza sorgerà il parcheggio di due piani fuori terra per 5 mila auto. Quest’area, che sarà direttamente collegata al maxi impianto sportivo da 72 mila posti, diventerà il cuore pulsante delle attività dedicate all’intrattenimento sulla base di quanto prevede il progetto che la società Sport Life City, controllata dal Milan, ha depositato presso il Comune di San Donato insieme alla richiesta di variante agli strumenti urbanistici in vigore. In particolare, il podio ospiterà bar, ristoranti, attività commerciali, un residence da circa 200 camere, il teatro auditorium per 3 mila spettatori destinato ad entrare nella rete dei luoghi della cultura milanese, ma anche il museo del Milan, nonché il parco Legoland che sarà collocato in una struttura al coperto dedicata alle famiglie e ai bambini. Ed è anche lo spazio dove la squadra, se andasse in porto la complessa trafila legata all’investimento che si aggira su un miliardo di euro, intende costruire il proprio quartier generale con tutti gli uffici della sede direzionale del club.