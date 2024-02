Nuovo stadio Milan, la lettera dei rossoneri al Comune di Milano: «Questa la nostra posizione»

Il Milan continua a lavorare per il nuovo stadio a San Donato e risponde così al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con una lettera

Continua a tenere banco il tema relativo al nuovo stadio del Milan. Come riporta questa mattina l’edizione milanese di Repubblica, il club rossonero ha inviato una lettera al Comune di Milano per rispondere al sindaco Giuseppe Sala in merito alle intenzioni della società sul progetto del nuovo impianto a San Donato.

LETTERA – «Occorre dare risposta negativa alla vostra domanda, in quanto la società non ha rinunciato né ha inteso rinunciare implicitamente alla proposta. Ogni determinazione del club non potrà che arrivare dopo il 14 marzo, ossia la data in cui è fissata l’udienza al Tar del Lombardia per discutere del ricorso presentato dal Comune contro la Sovrintendenza che considera sussistente l’”interesse culturale” per il secondo anello di San Siro».