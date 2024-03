Nuovo stadio Milan, primi dubbi su San Donato? Cosa sta succedendo in questi ultimi giorni: gli aggiornamenti

Come riportato da Tuttosport in settimana Sala convocherà il Milan (insieme a Inter e WeBuild) per fare il punto sulla possibile ristrutturazione di San Siro ma anche per capire le reali intenzioni dei rossoneri sul tema stadio.

Il Diavolo oscilla al momento tra la valutazione di un intervento al Meazza e la realizzazione di uno stadio nuovo a San Donato. Il primo cittadino milanese chiede chiarezza, visto che Cardinale ripete che la strada maestra resta San Donato senza smarcarsi definitivamente da San Siro.