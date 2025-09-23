Nuovo San Siro Milan, Scaroni tuona: «Non capisco chi si oppone, progetto che rilancerebbe Milano e non solo». Dura presa di posizione del numero uno rossonero

Nuovo San Siro Milan, Scaroni tuona: “Non capisco chi si oppone”. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il futuro del calcio milanese è appeso a un filo, e i presidenti di Milan e Inter si uniscono in una voce sola per chiedere un’accelerazione sulla questione del nuovo stadio. Paolo Scaroni, presidente del Diavolo, e Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, hanno lanciato un appello congiunto per superare gli ostacoli burocratici che stanno bloccando il progetto. Le loro parole, rilasciate rispettivamente alla Gazzetta dello Sport e in altre dichiarazioni, mettono in luce i rischi che la città sta correndo.

Scaroni: “Chi si oppone non capisce il futuro”

Paolo Scaroni, il presidente del club rossonero, ha sottolineato l’importanza del progetto per il futuro del calcio a Milano. “La posta in gioco è il futuro del calcio milanese, anche di quali finali di coppa si svolgeranno a Milano,” ha dichiarato. “Non capisco chi si possa opporre a un progetto che rilancerebbe il futuro del calcio a Milano. Non è questione di politica, in questa storia perdiamo tutti.” Le sue parole sono un chiaro monito a chi sta cercando di ostacolare l’iniziativa, un messaggio forte che sottolinea come il progetto sia un’opportunità per l’intera città.

Marotta: “Uno scenario imbarazzante”

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha rincarato la dose, definendo la situazione “uno scenario un po’ imbarazzante.” Marotta ha evidenziato come l’assenza di un nuovo stadio stia penalizzando Milano a livello internazionale: “Non abbiamo i criteri per organizzare la finale di Champions e San Siro non è tra gli stadi indicati per Euro 2032.” L’ex dirigente della Juventus ha criticato i “politici di 30 anni fa, molto conservativi e non innovativi” che stanno bloccando il progetto. “San Siro va rispettato ma è una struttura fatiscente, che ha bisogno di manutenzione continua.”

Un Investimento Privato per il Bene della Città

Marotta ha concluso il suo intervento sottolineando un aspetto fondamentale: il progetto sarà finanziato interamente dalle due società, senza l’utilizzo di soldi pubblici. “Si tratta di un investimento fatto da privati delle due società. Non verranno spesi soldi pubblici, neanche un euro.” Le parole dei due presidenti sono un messaggio chiaro: il futuro del calcio a Milano e l’ambizione di ospitare grandi eventi passano per la costruzione di un nuovo stadio, un investimento che non solo rilancerebbe il Milan e l’Inter, ma che darebbe un nuovo impulso all’intera città.