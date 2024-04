Nuovo allenatore Milan, Fonseca piace anche in Spagna e in Premier: tutti i DETTAGLI sul post-Pioli

Proprio come per il Milan, anche in Andalusia è partito il toto nomi per quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del Siviglia. Tra i nomi più in voga ci sarebbe anche quello di Fonseca, accostato ai rossoneri per il dopo Pioli.

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, il portoghese riflette sull’addio al Lille e sul possibile approdo in terra spagnola. Fonseca piace anche in Premier League e al Milan.