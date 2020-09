Nuovi numeri di maglia Milan, facciamo il punto tra scaramanzia e novità

Come ogni volta ad inizio stagione, i numeri di maglia possono cambiare tra cessioni, nuovi arrivati e cambiamenti

Come ogni volta ad inizio stagione, i numeri di maglia possono cambiare tra cessioni, nuovi arrivati e cambiamenti. La prima novità è il passaggio di Zlatan Ibrahimovic dal 21 all’11: un scelta che riporta al passato (lo svedese vestiva proprio quella maglia al Milan), ma che lascia libera scaramanticamente anche la numero 9 (per il prossimo acquisto in attacco?). Il 21 passa sulle spalle di Brahim Diaz che non ha paura della responsabilità lasciata in eredità da Ibra. Forse i tifosi si aspettavano che quel numero fosse adottato da Sandro Tonali, un giocatore che per molti versi può ricordare Andrea Pirlo (proprio il 21 del Milan). Con tutta probabilità il regista bresciano, invece, opterà per la numero 8 appartenuta in passato a Gennaro Gattuso e più recentemente a Suso.