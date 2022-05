Nuno Gomes: «Leao? Un mix tra Henry, Adriano e Ronaldo il Fenomeno». Le parole dell’ex attaccante

Nuno Gomes, ex attaccante della Nazionale portoghese, parla così di Rafael Leao a La Gazzetta dello Sport.

Le sue parole: «Ha le caratteristiche del velocista, in più è potente, ha un grande controllo palla in corsa, ed è tecnicamente fortissimo. Mi ricorda Thierry Henry ma aggiungerei anche Adriano per la forza e in certi momenti anche Ronaldo il Fenomeno per l’esplosività».