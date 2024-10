Novellino: «Nel Milan non ho visto il calcio champagne che vorrebbe Fonseca. Leao? Dipende molto da Ibrahimovic...»

Novellino ha fatto un’analisi sul Milan di Fonseca visto fino a questo momento e sulla situazione di Leao. Le dichiarazioni

Novellino a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli ha fatto un’analisi sul Milan di Fonseca e sulla situazione di Leao.

LE DICHIARAZIONI – «Ancora non si vede la mano dell’allenatore, ancora non ho visto il calcio champagne a cui vorrebbe far riferimento Fonseca. Leao? Fonseca deve parlargli e deve recuperarlo, ma dipende molto da Ibrahimovic che ancora non fa da spola tra squadra e società».