Non ci sono dubbi, anche Maldini si è convinto del prossimo acquisto

Paolo Maldini non ha più dubbi su chi debba essere il prossimo colpo in attacco. Dopo l’ennesima prestazione positiva, Vlahovic è in cima alla lista dei desideri dei rossoneri.

Il perfetto alter ego di Ibrahimovic che potrà crescere nella prossima stagione imparando proprio dallo svedese. In caso di qualificazione in Champions League, la dirigenza chiederà un sacrificio economico ai Singer per puntare forte sul talento della Fiorentina. Pioli avrebbe già dato il proprio consenso tecnico per il bomber del futuro.