Nocerino: «Cassano lasciò il Milan per realizzare un sogno»

Nocerino rivela un retroscena riguardo all’addio di Antonio Cassano dal Milan: «Il barese ha realizzato un sogno»

Intervenuto in diretta Instagram intervistato da Mauro Suma, Antonio Nocerino ha parlato del passato di un suo compagno di squadra: Antonio Cassano. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«Antonio deve tanto al Milan per quello che ha fatto per lui. Il suo addio al Milan per andare all’Inter? Onestamente non saprei dare una spiegazione, secondo me perché a detta sua, dato che si è sempre detto tifoso dell’Inter, probabilmente aveva intenzione di realizzare il suo sogno. Forse vedeva un progetto migliore»