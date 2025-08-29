Nkunku Milan, Tare conferma il suo trasferimento: «Profilo seguito da tanto, negli ultimi giorni…». Le ultimissime sui rossoneri

In un’intervista a Sky prima della partita tra Lecce e Milan, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha fornito importanti aggiornamenti sul mercato, parlando in particolare dell’attaccante Christopher Nkunku. Le sue parole hanno confermato il forte interesse del club per il giocatore, una pista che sembra essersi riaperta in modo inaspettato.

Le parole su Nkunku

Tare ha ammesso apertamente che Nkunku è un nome che il Milan ha sempre seguito. La motivazione dietro l’accelerazione dell’operazione è stata chiara: l’infortunio di Leao. “Dopo l’infortunio di Leao si è vista una mancanza di velocità: per questa ragione abbiamo preso in considerazione veramente di chiudere l’operazione”, ha spiegato il dirigente. Questo infortunio ha messo in evidenza un’esigenza specifica per l’attacco rossonero, e Nkunku, con la sua rapidità e versatilità, sarebbe il profilo ideale per colmarla.

Il DS ha sottolineato come l’operazione non sarebbe stata possibile “qualche giorno fa”, lasciando intendere che le dinamiche del mercato si sono evolute rapidamente, aprendo una finestra di opportunità per il Milan. La situazione potrebbe essere legata alla volontà del giocatore, alle condizioni economiche o a entrambi i fattori, ma le parole di Tare suggeriscono che il club è ora in una posizione favorevole per tentare di chiudere l’affare.

Un’operazione strategica

L’interesse per Nkunku non è solo una questione di urgenza a causa dell’infortunio di Leao, ma rappresenta anche una mossa strategica per il futuro del Milan. Un giocatore con le sue caratteristiche può aggiungere qualità e imprevedibilità al reparto offensivo, non solo come sostituto, ma come un’arma in più per l’allenatore Allegri. L’operazione, se dovesse andare in porto, sarebbe un segnale forte delle ambizioni del Milan in questa stagione, dimostrando la volontà di Tare di costruire una squadra in grado di competere su tutti i fronti.