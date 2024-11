Nico Gonzalez out in Milan Juve? Le ultime in casa bianconera in vista del match coi rossoneri

Nico Gonzalez salterà sicuramente Milan-Juve: le ultime sugli infortunati in casa bianconera. Tutti gli aggiornamenti

A Sky Sport 24, l’inviato Giovanni Guardalà ha inquadrato la situazione infortunati in casa Juve in vista del match contro il Milan, in programma tra due giorni a San Siro. Dopo l’allenamento di questa mattina alla Continassa, come ampiamente prevedibile, tutto è rimasto invariato: nessun bianconero recupera dall’infermeria per scendere in campo nel big match contro il Diavolo.

Oltre chiaramente ai lungodegenti Bremer, Milik e Cabal, non saranno presenti né Douglas Luiz né Nico Gonzalez, così come Dusan Vlahovic, con il serbo che però resta l’unico in grado di poter recuperare per la sfida di Champions League contro l’Aston Villa, in programma mercoledì 27 novembre alle 21.00. Vedremo l’evolversi della sua situazione.