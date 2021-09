Nesta: «Addio di Donnarumma e Calhanoglu? Ora vi spiego»

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera, le sue parole

Sugli addii di Calhanoglu e Donnarumma: «Non è più come una volta che andavi con i soldi e compravi il campione che volevi. Ora ci vuole intelligenza, buon senso, prospettiva. Maldini ha fatto un gran lavoro. Il Milan oggi non può permettersi di tenere un portiere che chiede 12 milioni. Rispetto la sua scelta, è andato in una dimensione altissima. Certo, il Milan l’ha perso a zero: un peccato».