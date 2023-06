Nelson Milan, c’è l’offerta dei rossoneri! E l’esterno, che sta trattando il rinnovo con l’Arsenal, ora riflette. Le ultime

Arrivano importantissime novità per quanto riguarda il futuro di Nelson, esterno offensivo di proprietà dell’Arsenal ma seguito con grande attenzione dalla dirigenza del Milan.

Come riportato da Calciomercato.com, i rossoneri avrebbero avanzato un’offerta per il giocatore, che ha l’accordo con i Gunners per il rinnovo ma sta riflettendo allo stesso tempo sul futuro. Il suo innesto non escluderebbe Chukwueze.