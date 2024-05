Nazionali Milan, nessun rossonero convocato dall’Italia: Abate SVELA la ragione

Spalletti ha deciso di non convocare nessun dei nazionali del Milan nell’Italia per l’Europeo. La spiegazione di Abate a riguardo

Ignazio Abate, ormai ex allenatore del Milan Primavera, è intervenuto a margine del Trofeo Maestrelli a Montecatini Terme ai microfoni dei media presenti. Le parole anche sulla mancata convocazione di nazionali rossoneri per l’Italia che parteciperà all‘Europeo:

NESSUN CONVOCATO – «È un dato, ma è anche vero che il ct fa delle valutazioni che non riguardano solo la qualità. Bisogna assemblare un gruppo, far coincidere le proprie idee di calcio, non è semplice. Spalletti è una garanzia, sono sicuro che faremo un grande Europeo e sceglierà i migliori per il suo credo»

FAVORITA – «Non lo so, ci sono tanti fattori. Dipende come ci si arriva, lo stato di forma e mentale. La Nazionale ha dei giovani di talenti, non so chi sia la favorita, ma spero che l’Italia possa dire la sua. Abbiamo sempre fatto grandi competizioni per cultura e tradizione»

L’INTERVISTA INTEGRALE DI ABATE