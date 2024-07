Nasti Milan, in settimana l’INCONTRO con l’agente: sei opzioni sul tavolo dell’attaccante. NOVITÀ

Nasti Milan, in settimana l’INCONTRO con l’agente: sei le opzioni attualmente sul tavolo dell’attaccante. NOVITÀ

È ancora tutto da definire il futuro di Marco Nasti, attaccante rientrato alla base dopo il prestito in Serie B al Bari. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira in settimana è in programma un appuntamento tra la dirigenza rossonera e il suo agente.

Nasti avrebbe sul proprio tavolo ben sei proposte: due dalla Serie A e quattro dalla serie cadetta. Il suo contratto con i rossoneri scade tra due anni, il 30 giugno 2026.