Nasce Weah, prima attaccante e poi presidente – 1° ottobre 1966 – VIDEO

L’1 ottobre 1966, in Liberia, nasce il talento George Weah, affermato attaccante del Milan prima e Presidente in patria poi

George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah, per tutti George Weah, nasce a Monrovia, in Liberia, il 1° ottobre 1966. Pallone d’Oro nel 1995 e calciatore africano del secolo, in Europa ha vestito le maglie di Monaco, Paris Saint-Germain, Milan, Chelsea, Manchester City e Olympique Marsiglia. Si è ritirato dall’attività agonistica a 36 anni, nel 2002.

A livello internazionale ha rappresentato la Liberia, nazione dove – una volta appesi gli scarpini al chiodo – ha intrapreso la carriera politica candidandosi alla carica di Presidente della Repubblica nel 2005, venendo sconfitto al ballottaggio. In occasione delle elezioni presidenziali del 2017 è stato eletto presidente della Liberia.

