Napoli, pazza idea Spalletti: ecco come sostituire Osimhen

La presenza di Victor Osimhen è uno dei grandi punti di domanda in casa Napoli in vista del match di domani contro il Milan

La presenza di Victor Osimhen è uno dei grandi punti di domanda in casa Napoli in vista del match di domani contro il Milan. Il nigeriano sta facendo di tutto per essere a disposizione nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Oggi test decisivo nella rifinitura a Castelvolturno.

Come riporta Il Mattino, con anche Giovanni Simeone infortunato, Luciano Spalletti dovrà reinventare l’attacco. Come sostituto naturale c’è Giacomo Raspadori, ma nelle ultime ore il tecnico azzurro starebbe valutando l’idea di provare Elmas come falso nove.