Napoli, terapie per Osimhen: un recupero per Spalletti

Le ultime da casa Napoli dopo la sconfitta contro il Milan. Le condizioni di Osimhen e il report da Castelvolturno

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma venerdì alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare per la 29esima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e possesso palla. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico. Di seguito, coloro che non hanno giocato il match di domenica sono stati impegnati in una partitina a campo ridotto a fine sessione. Bereszynski ha svolto l’intera seduta in gruppo. Olivera terapie e lavoro in piscina. Terapie per Osimhen.